Gf Vip 6, quarantaquattresima puntata: eliminata Katia Ricciarelli, svelata la discussa frase ‘da squalifica’ di Nathaly Caldonazzo, in nomination vanno… (Di venerdì 25 febbraio 2022) È appena andata in onda una nuova puntata del Gf Vip 6. Il reality sta giungendo alle sue battute finali ma non risparmia scontri e sorprese. Il conduttore ha subito mandato in mistery Katia, Soleil, Miriana e Manila, protagoniste di uno scontro infuocato. La cantante lirica, supportata da Soleil, ha attaccato sia l’ex Miss Italia che Miriana. Quest’ultima si è sentita denigrata da Katia visto il loro rapporto molto stretto. “A me dispiace perché io ho dato in maniera sincera, mi hai girato le spalle” ha dichiarato Manila. “Ti ho sempre difesa” ha invece ribattuto la cantante. Soleil ha preso le difese di Katia, accusando le altre due concorrenti di non aver avuto comportamenti corretti nei suoi confronti. Si è passati poi a Jessica e Lulú Selassié. Le due sorelle, in questa settimana, hanno avuto alcuni screzi e il ... Leggi su isaechia (Di venerdì 25 febbraio 2022) È appena andata in onda una nuovadel Gf Vip 6. Il reality sta giungendo alle sue battute finali ma non risparmia scontri e sorprese. Il conduttore ha subito mandato in mistery, Soleil, Miriana e Manila, protagoniste di uno scontro infuocato. La cantante lirica, supportata da Soleil, ha attaccato sia l’ex Miss Italia che Miriana. Quest’ultima si è sentita denigrata davisto il loro rapporto molto stretto. “A me dispiace perché io ho dato in maniera sincera, mi hai girato le spalle” ha dichiarato Manila. “Ti ho sempre difesa” ha invece ribattuto la cantante. Soleil ha preso le difese di, accusando le altre due concorrenti di non aver avuto comportamenti corretti nei suoi confronti. Si è passati poi a Jessica e Lulú Selassié. Le due sorelle, in questa settimana, hanno avuto alcuni screzi e il ...

IsaeChia : #GfVip 6, quarantaquattresima puntata: eliminata Katia Ricciarelli, svelata la discussa frase ‘da squalifica’ di Na… - fabiofabbretti : #GFVIP, 44a puntata – Serata di insulti, veri e presunti. Fuori Katia. In 3 al televoto per l’eliminazione… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 6, quarantaquattresima puntata: commenti a caldo | Isa e Chia #Commentiacaldo - zazoomblog : Grande Fratello Vip quarantaquattresima puntata in diretta – Sonia si scaglia contro Miriana: «Subdola piagnucolona… - CIAfra73 : Live 24 febbraio 2022 · #GFVip, 44ª puntata. Il #GrandeFratelloVip 6 è condotto da Alfonso Signorini, in onda in... -