Genoa-Inter, Inzaghi: “Juve e Atalanta in corsa per lo Scudetto” | VIDEO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, alla vigilia di Genoa-Inter di questa sera, ore 21:00, a 'Marassi' ha spiegato come il campionato di Serie A sia incerto e aperto. Anche a Juventus ed Atalanta ora attardate in classifica. Le sue parole nel VIDEO Leggi su pianetamilan (Di venerdì 25 febbraio 2022) Simone, tecnico nerazzurro, alla vigilia didi questa sera, ore 21:00, a 'Marassi' ha spiegato come il campionato di Serie A sia incerto e aperto. Anche antus edora attardate in classifica. Le sue parole nel

Advertising

Nicola89144151 : 21:00 Genoa - Inter (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e 4K; Marinozzi e Orsi) - buoncalcio : #GenoaInter, i precedenti: rossoblu non segnano ai nerazzurri al Ferraris da oltre 300' - bergomifabio : GENOA-INTER CON GLI 11 TITOLARI. MILAN-UDINESE, SCUDETTO E INZAGHI, LE C... - internewsit : Inter, col Genoa gli attaccanti hanno qualcosa in più da dimostrare - - _intermagazine : Genoa-Inter e i numeri che non ti aspetti: rossoblu meglio dei nerazzurri nelle ultime tre uscite -