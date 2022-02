Genoa Inter, i convocati di Blessin: Ekuban non ce la fa (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’allenatore del Genoa Blessin ha diramato la lista dei convocati in vista dell’Inter Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita casalinga contro l’Inter. Non ce la fa Ekuban, rientra Amiri. Portieri: Marchetti, Semper, Sirigu.Difensori: Calafiori, Cambiaso, Ghiglione, Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez.Centrocampisti: Amiri, Badelj, Frendrup, Galdames, Gudmundsson, Hernani, Melegoni, Portanova, Rovella, Sturaro.Attaccanti: Destro, Kallon, Yeboah. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’allenatore delha diramato la lista deiin vista dell’Alexander, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita casalinga contro l’. Non ce la fa, rientra Amiri. Portieri: Marchetti, Semper, Sirigu.Difensori: Calafiori, Cambiaso, Ghiglione, Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez.Centrocampisti: Amiri, Badelj, Frendrup, Galdames, Gudmundsson, Hernani, Melegoni, Portanova, Rovella, Sturaro.Attaccanti: Destro, Kallon, Yeboah. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #SerieA | @BfcOfficialPage, i convocati di #Blessin per l'#Inter - FcInterNewsit : Genoa-Inter, nerazzurri senza gol per due partite di fila? In A succede dal gennaio 2019 - infoitsport : Genoa-Inter, Inzaghi: “Juve e Atalanta in corsa per lo Scudetto” | VIDEO - infoitsport : Inter, resta un solo dubbio da sciogliere per il Genoa: la probabile formazione - infoitsport : Genoa-Inter, le probabili della 27esima: dubbio in attacco per Inzaghi -