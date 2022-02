Dove sarebbe la dipendenza da Osimhen se non gli arriva un pallone? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Caro Luciano, lo ammetto, sono infastidito e un paio di domande mi escono dal cuore. Nel pre gara hai affermato: Dobbiamo partire dal basso per non farci schiacciare. Xavi ha accettato la tua sfida e, ascoltata la frase, ne ha sparata una ancora più grossa: Messi è meglio di Maradona, dopo aver detto che il Napoli è una squadra fisica, nonostante tutta la rosa pesi meno di Traoré. A partita conclusa, a sorpresa, devo ammettere però che la tua è stata più eclatante anche perché è premeditata e si è perpetrata nel tempo. Come un tiro a giro che finisce sempre in tribuna. Il trofeo “supercazzola” però non lo porti a casa tu, ma Gravina che con i bombardamenti in corso, direttamente da Urano, ieri ha detto “sospendere i campionati non è un bel messaggio”. Maradona è stato oggettivamente il più grande, insistere su questo tema diventa anche stucchevole. È stato più forte dell’intero ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Caro Luciano, lo ammetto, sono infastidito e un paio di domande mi escono dal cuore. Nel pre gara hai affermato: Dobbiamo partire dal basso per non farci schiacciare. Xavi ha accettato la tua sfida e, ascoltata la frase, ne ha sparata una ancora più grossa: Messi è meglio di Maradona, dopo aver detto che il Napoli è una squadra fisica, nonostante tutta la rosa pesi meno di Traoré. A partita conclusa, a sorpresa, devo ammettere però che la tua è stata più eclatante anche perché è premeditata e si è perpetrata nel tempo. Come un tiro a giro che finisce sempre in tribuna. Il trofeo “supercazzola” però non lo porti a casa tu, ma Gravina che con i bombardamenti in corso, direttamente da Urano, ieri ha detto “sospendere i campionati non è un bel messaggio”. Maradona è stato oggettivamente il più grande, insistere su questo tema diventa anche stucchevole. È stato più forte dell’intero ...

