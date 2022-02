Dis–coll: la disoccupazione per i collaboratori (Di venerdì 25 febbraio 2022) Annamaria Villafrate - La Dis-coll, la disoccupazione per i collaboratori, aggiornata alle novità della manovra 2022 e alla circolare Inps che indica l'importo massimo mensile. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Annamaria Villafrate - La Dis-coll, laper i, aggiornata alle novità della manovra 2022 e alla circolare Inps che indica l'importo massimo mensile.

Advertising

zazoomblog : Dis–coll: la disoccupazione per i collaboratori - #Dis–coll: #disoccupazione - StudioCanu : Dis–coll: la disoccupazione per i collaboratori - AvvCanu : Dis–coll: la disoccupazione per i collaboratori - StudioCanu : Dis–coll: la disoccupazione per i collaboratori - FLC_CGIL_Lazio : ??Dis-coll: di cosa si tratta? ???23 febbraio ?ore 18 Spieghiamo nel dettaglio le novità sul diritto alla… -