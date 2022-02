Dinamo Kiev, Lucescu: ‘Non sono un codardo’ (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, parla al portale turco Fanatik della situazione in Ucraina: "Mi auguro che questa guerra iniziata... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mircea, tecnico della, parla al portale turco Fanatik della situazione in Ucraina: "Mi auguro che questa guerra iniziata...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Appello dei giocatori brasiliani: 'Riportateci a casa'. Video dei calciatori di Shakhtar e Dinamo Kiev un… - SkySport : I calciatori brasiliani di Shakhtar e D. Kiev al governo: 'Aiutateci a lasciare Ucraina' #SkySport #Ucraina - RitchieNoah2 : RT @filippomricci: Il Barcellona che ha schiantato il Napoli (miglior difesa della Serie A) con 5 reti, ne aveva segnate 2 in tutto (alla D… - Salvato95551627 : RT @filippomricci: Il Barcellona che ha schiantato il Napoli (miglior difesa della Serie A) con 5 reti, ne aveva segnate 2 in tutto (alla D… - fant_chia_amor : RT @filippomricci: Il Barcellona che ha schiantato il Napoli (miglior difesa della Serie A) con 5 reti, ne aveva segnate 2 in tutto (alla D… -