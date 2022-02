Covid oggi Piemonte, 1.948 contagi 12 morti: bollettino 25 febbraio (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.948 nuovi contagi da coronavirus comunicati oggi, 25 febbraio, in Piemonte, secondo i dari del bollettino della Regione. Registrati 12 morti, mentre i tamponi eseguiti sono stati 41.412, di cui 35.992 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.016 (-56 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 46.901. Il totale dei casi positivi diventa 977.816, di cui 80.572 Alessandria, 44.883 Asti, 37.942 Biella, 131.066 Cuneo, 74.121 Novara, 519.761Torino, 34.716 Vercelli, 34.886 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.792 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 15.077 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.948 nuovida coronavirus comunicati, 25, in, secondo i dari deldella Regione. Registrati 12, mentre i tamponi eseguiti sono stati 41.412, di cui 35.992 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.016 (-56 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 46.901. Il totale dei casi positivi diventa 977.816, di cui 80.572 Alessandria, 44.883 Asti, 37.942 Biella, 131.066 Cuneo, 74.121 Novara, 519.761Torino, 34.716 Vercelli, 34.886 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.792 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 15.077 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. ...

