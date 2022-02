Caro procuratore, le veline di regime c'erano già prima (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il suo predecessore è uscito dal portone della procura mentre un vento di tempesta mulinava carte e stracci di scampoli d’inchiesta, brogliacci e veleni tra pm. prima di Francesco Greco a reggere la procura di Milano ci fu Edmondo Bruti Liberati, che ha da poco mandato in libreria un saggio pensoso sul complicato rapporto tra magistratura e informazione (se ne parlerà). Il loro più famoso predecessore usava i proclami a mezzo stampa – “resistere, resistere, resistere” – sicuro dell’effetto megafono che gli avrebbero garantito i media unificati e genuflessi. Non è facile amministrare la giustizia e usare il giusto tono, cioè rispettoso degli inquisiti, dei cittadini e della pubblica opinione. Ma fa una certa impressione leggere che il facente funzioni procuratore capo di Milano, Riccardo Targetti, parlando all’Usigrai ha recentemente detto: “Come ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il suo predecessore è uscito dal portone della procura mentre un vento di tempesta mulinava carte e stracci di scampoli d’inchiesta, brogliacci e veleni tra pm.di Francesco Greco a reggere la procura di Milano ci fu Edmondo Bruti Liberati, che ha da poco mandato in libreria un saggio pensoso sul complicato rapporto tra magistratura e informazione (se ne parlerà). Il loro più famoso predecessore usava i proclami a mezzo stampa – “resistere, resistere, resistere” – sicuro dell’effetto megafono che gli avrebbero garantito i media unificati e genuflessi. Non è facile amministrare la giustizia e usare il giusto tono, cioè rispettoso degli inquisiti, dei cittadini e della pubblica opinione. Ma fa una certa impressione leggere che il facente funzionicapo di Milano, Riccardo Targetti, parlando all’Usigrai ha recentemente detto: “Come ...

