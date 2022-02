Ballo-Touré: «Faremo di tutto per allungare sull’Inter» (Di venerdì 25 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del difensore rossonero Le parole di Ballo-Touré a Milan Tv, prima del fischio d’inizio di Milan Udinese: COPPA D’AFRICA – «Ero molto contento della vittoria, è stato importante, ho recuperato e sono felice». CONTRO L’UDINESE – «Faremo di tutto per vincere e allungare poi avremo due sfide importanti contro l’Inter». PIANO GARA – «Giocheremo con tranquillità e intensità, mantenendo la calma per vincere la partita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del difensore rossonero Le parole dia Milan Tv, prima del fischio d’inizio di Milan Udinese: COPPA D’AFRICA – «Ero molto contento della vittoria, è stato importante, ho recuperato e sono felice». CONTRO L’UDINESE – «diper vincere epoi avremo due sfide importanti contro l’Inter». PIANO GARA – «Giocheremo con tranquillità e intensità, mantenendo la calma per vincere la partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Serie A, Milan - Udinese: formazioni ufficiali del 25 febbraio 2022 A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Kalulu, Florenzi, Ballo - Touré, Bakayoko, Krunic, Maldini, Castillejo, Rebic, Saelemaekers. Allenatore: Stefano Pioli Squalificati: Bennacer ...

