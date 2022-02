Ucraina: Conte, 'condanna ferma per attacco russo, serve risposta Ue con contributo Italia' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Condanno con fermezza l'attacco russo che precipita la situazione e allontana ogni spiraglio di soluzione diplomatica. Confidiamo ancora in una risposta europea e nel contributo che l'Italia può dare in questo senso alla comunità internazionale. In questo momento, però, il mio pensiero va anche a alla popolazione civile, per la quale sono profondamente preoccupato”. Così in una nota il leader del M5S, Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Condanno con fermezza l'che precipita la situazione e allontana ogni spiraglio di soluzione diplomatica. Confidiamo ancora in unaeuropea e nelche l'può dare in questo senso alla comunità internazionale. In questo momento, però, il mio pensiero va anche a alla popolazione civile, per la quale sono profondamente preoccupato”. Così in una nota il leader del M5S, Giuseppe

