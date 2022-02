Ucciso in strada a colpi di pistola

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dramma a Bosa. Il cadavere di un allevatore di 49 anni è stato rinvenuto stamattina in un cortile al centro della cittadina sulla costa occidentale della Sardegna, in provincia di Oristano. Il corpo è stato trovato tra via Alghero...

Advertising

tribuna_treviso : Romina Laugeni, madre di una delle giovani vittime di una strage della strada a Jesolo, ha fondato e presiede un'as… - Oli_oleaster : RT @3arbaraart: Ieri notte un altro bambino palestinese, Mohammed Shehadeh di 14 anni, è stato ucciso a sangue freddo dagli assassini israe… - kiara86769608 : RT @3arbaraart: Ieri notte un altro bambino palestinese, Mohammed Shehadeh di 14 anni, è stato ucciso a sangue freddo dagli assassini israe… - Rosyfree74 : RT @3arbaraart: Ieri notte un altro bambino palestinese, Mohammed Shehadeh di 14 anni, è stato ucciso a sangue freddo dagli assassini israe… - rossounfiore : RT @3arbaraart: Ieri notte un altro bambino palestinese, Mohammed Shehadeh di 14 anni, è stato ucciso a sangue freddo dagli assassini israe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso strada

... giovedì 24 febbraio, da un'auto sullaProvinciale 84 di Scarlino , davanti al locale Bolero ... ieri sera un'altro uomo era stato investito edlungo l'Aurelia.... accusato di avere violentato ePamela e di avere poi fatto a pezzi il suo cadavere per ... e nelle ore precedenti all'omicidio tutte le persone che hanno incrociato la suasembrano ...La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio e occultamento di cadavere per Oseghale, ma ha annullato con rinvio l'aggravante.BOSA. Un uomo di 44 anni è stato ucciso in strada con due colpi di pistola stamani 24 febbraio a Bosa nei pressi di viale Alghero . Sul posto i carabinieri e gli operatori del 118.