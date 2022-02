Tottenham, Conte su tutte le furie! Il messaggio al club! (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nonostante la grande vittoria di sabato contro il Manchester City di Pep Guardiola, il Tottenham di Antonio Conte non ha superato la crisi di gioco dell’ultimo mese. Pesante è stata la sconfitta di ieri sera contro il Burnley per 1-0 che ha fatto infuriare il tecnico italiano. Tottenham Conte BurnleyInfatti al termine della partita, queste sono state le sue parole in conferenza stampa: “I giocatori qui sono sempre gli stessi. Sto provando di tutto pur di cambiare la situazione, ma ancora non si vedono risultati”: “Futuro? Sono aperto a qualsiasi decisione prenderà il club perchè voglio aiutare il Tottenham.” LEGGI ANCHE: Lukaku sContento vuole un ritorno all’Inter: la posizione dei nerazzurri Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nonostante la grande vittoria di sabato contro il Manchester City di Pep Guardiola, ildi Antonionon ha superato la crisi di gioco dell’ultimo mese. Pesante è stata la sconfitta di ieri sera contro il Burnley per 1-0 che ha fatto infuriare il tecnico italiano.BurnleyInfatti al termine della partita, queste sono state le sue parole in conferenza stampa: “I giocatori qui sono sempre gli stessi. Sto provando di tutto pur di cambiare la situazione, ma ancora non si vedono risultati”: “Futuro? Sono aperto a qualsiasi decisione prenderà il club perchè voglio aiutare il.” LEGGI ANCHE: Lukaku snto vuole un ritorno all’Inter: la posizione dei nerazzurri

