The Weird Al Yankovic Story: Daniel Radcliffe è “Weird Al” Yankovic (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un irriconoscibile Daniel Radcliffe appare nelle prime foto sul set di The Weird Al Yankovic Story. Dedicato al bizzarro comico e cantante Weird Al Yankovic, un biopic spericolato e senza veli Spopolano sul web le prime foto in esclusiva dell’attore Daniel Radcliffe, nei panni del famoso cantante e comico Weird Al Yankovic. Immagini che confermano le voci dei giorni scorsi sull’impegno del noto attore britannico, ex Harry Potter da tutti conosciuto. In poche ore il post diffuso dalla testata E! News, ha raggiunto oltre i 70.000 like. Notizia che non sembra cogliere di sorpresa i fan dell’attore ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un irriconoscibileappare nelle prime foto sul set di TheAl. Dedicato al bizzarro comico e cantanteAl, un biopic spericolato e senza veli Spopolano sul web le prime foto in esclusiva dell’attore, nei panni del famoso cantante e comicoAl. Immagini che confermano le voci dei giorni scorsi sull’impegno del noto attore britannico, ex Harry Potter da tutti conosciuto. In poche ore il post diffuso dalla testata E! News, ha raggiunto oltre i 70.000 like. Notizia che non sembra cogliere di sorpresa i fan dell’attore ...

pownzerotto : Comunque oggi è l'anniversario della morte di mio papà that's why I'm all over the place today it's so weird ogni a… - comingsoonit : #DanielRadcliffe è noto per le sue scelte anticonformiste in fatto di film e #WEIRD: The Weird Al Yankovic Story, i… - cinefilosit : #DanielRadcliffe irriconoscibile nella prima immagine di Weird: The Al Yankovic Story #ILoveCinefilos - idkflowers1 : RT @Giozap73: « .. toccherò il fondo toccherò il fondo e scapperò scapperò per risalire… » Radiohead - Weird Fishes / Arpeggi (From the Ba… - Giozap73 : « .. toccherò il fondo toccherò il fondo e scapperò scapperò per risalire… » Radiohead - Weird Fishes / Arpeggi (F… -