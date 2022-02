The I.C.E. St.Moritz - Piloti, ingegneri, designer: ecco la giuria del Concorso d'eleganza (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il countdown per The I.C.E. International Concours of Elegance è iniziato. Mancano pochi giorni all'esclusiva kermesse automotive che si terrà sabato 26 febbraio sul lago ghiacciato di Sankt Moritz. La scorsa settimana abbiamo presentato l'evento e l'agenda di giornata, ora è il momento di entrare più nello specifico, introducendo i temi principali e i componenti della giuria. Cinquanta vetture per cinque categorie. Le vetture partecipanti, circa una cinquantina, sono state selezionate sia per il loro valore puramente collezionistico, sia per il ruolo che ricoprono nella storia dell'automobilismo. Delle vere e proprie icone a quattro ruote, quindi, ognuna della quali attribuita a uno dei tre macro temi principali della manifestazione, ovvero cinema, racing e lifestyle. Ci saranno, tra le altre, sei monoposto, otto vetture con carrozzeria barchetta tra ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il countdown per The I.C.E. International Concours of Elegance è iniziato. Mancano pochi giorni all'esclusiva kermesse automotive che si terrà sabato 26 febbraio sul lago ghiacciato di Sankt. La scorsa settimana abbiamo presentato l'evento e l'agenda di giornata, ora è il momento di entrare più nello specifico, introducendo i temi principali e i componenti della. Cinquanta vetture per cinque categorie. Le vetture partecipanti, circa una cinquantina, sono state selezionate sia per il loro valore puramente collezionistico, sia per il ruolo che ricoprono nella storia dell'automobilismo. Delle vere e proprie icone a quattro ruote, quindi, ognuna della quali attribuita a uno dei tre macro temi principali della manifestazione, ovvero cinema, racing e lifestyle. Ci saranno, tra le altre, sei monoposto, otto vetture con carrozzeria barchetta tra ...

