Sparatoria Napoli, colpi di pistola esplosi nella notte in pieno centro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Napoli, 24 febbraio 2022 " Una Sparatoria in pieno centro , Napoli si è risvegliata in un incubo. Numerosi colpi di arma da ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022), 24 febbraio 2022 " Unainsi è risvegliata in un incubo. Numerosidi arma da ...

Advertising

Paciok1991 : Fatti gravissimi quelli successi in provincia di #Napoli e a #foggia. Mi chiedo perché non parlano anche dalla spar… - AlfreAvitabile : @BorbonicaNapoli Grazie per davvero invece, magari ne facessero di più di servizi; sabato sera napoli è caos, zero… -