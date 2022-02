Serena Bortone, fiato spezzato: impossibile trattenere le lacrime (Di giovedì 24 febbraio 2022) Puntata complicata per Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno. La conduttrice fatica ad andare avanti. Ecco quello che è successo. La conduttrice e giornalista è andata in onda regolarmente con il talk show del pomeriggio di Rai Uno. Durante la diretta la Bortone non è riuscita a trattenere le lacrime e si è lasciata andare alla commozione. Serena Bortone è tornata come la solito al timone di Oggi è un altro giorno, talk show fortunato di Rai Uno che ha ottenuto grandi consensi da parte del pubblico, registrando importanti risultati in termini di auditel. Nonostante l’incertezza iniziale, la conduttrice è andata in onda normalmente. All’inizio della giornata si presumeva infatti che anche il programma della Bortone potesse essere ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Puntata complicata perad Oggi è un altro giorno. La conduttrice fatica ad andare avanti. Ecco quello che è successo. La conduttrice e giornalista è andata in onda regolarmente con il talk show del pomeriggio di Rai Uno. Durante la diretta lanon è riuscita alee si è lasciata andare alla commozione.è tornata come la solito al timone di Oggi è un altro giorno, talk show fortunato di Rai Uno che ha ottenuto grandi consensi da parte del pubblico, registrando importanti risultati in termini di auditel. Nonostante l’incertezza iniziale, la conduttrice è andata in onda normalmente. All’inizio della giornata si presumeva infatti che anche il programma dellapotesse essere ...

Advertising

Mariant57065764 : A Serena Bortone complimenti per il suo programma - Angela_akz : RT @AndreaGalastro: la bravura di serena bortone nell'aver fatto un cappello elegante, naturale e del tutto coerente per passare dalla guer… - borraccino_ : RT @AndreaGalastro: la bravura di serena bortone nell'aver fatto un cappello elegante, naturale e del tutto coerente per passare dalla guer… - larryhlbe : #OggiEUnAltroGiorno rivoglio Serena Bortone che ride e scherza con Spollon non quasi in lacrime difronte alle notizie di #guerra - AndreaGalastro : la bravura di serena bortone nell'aver fatto un cappello elegante, naturale e del tutto coerente per passare dalla… -