Rugby | Sei Nazioni 2022 | l’Irlanda ai raggi X Occhio ad Hansen e al rientrante Lowe

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Torna il Guinness Seie dopo la settimana di sosta l’Italia di Kieran Crowley vola a Dublino domenica per affrontare. Altra sfida durissima per gli azzurri, reduci dai ko contro Francia e Inghilterra, e avversaria che punta al successo per rientrare nella corsa per il titolo dopo la sconfitta subita a Parigi.è arrivata al torneo tra le favorite d’obbligo per la vittoria finale dopo il bel successo di novembre contro gli All Blacks. E gli irlandesi si sono confermati all’esordio, dominando la sfida contro il Galles, prima di cadere di misura contro l’altra grande favorita, la Francia. E ora Andy Farrell punta a ritrovare il successo per mantenere la pressione sui transalpini. Rispetto alle prime due uscite il tecnico ritrova una delle sue stelle. James, ...