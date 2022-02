Reazione UEFA alla guerra in Ucraina | no alla finale di Champions a San Pietroburgo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Reazione UEFA

90min

...Jorge - non presente in occasione della trasferta spagnola non essendo stato inserito in lista... Data ladel giocatore, che ha abbandonato dal campo sofferente e con le mani sul volto, il ...Chiaro che a mente fredda facile parlare e ti domandi perch successo, ma quella fu una... Nello stesso anno ci fu anche la spinta a Stefan Petterson dell'Ajax durante la finale di Coppa...In casa dell'Inter, nell'andata degli ottavi, il Liverpool vince e ipoteca la qualificazione: decidono i gol nella ripresa di Firmino e Salah, dopo la traversa di Çalhanoglu.Sport - La commissione Uefa si è riunita in settimana per esaminare il caso e, come fatto filtrare all' Inter in via ufficiosa, ha deciso di applicare la linea dura. Un turno per il cartellino rosso, ...