Quarta dose | Magrini Aifa | “In autunno per over 50 o 60”

(Adnkronos) – "Al momento le tre dosi di vaccino anti-Covid stanno tenendo molto bene anche fra gli anziani. Per quanto riguarda l'inverno, quando verosimilmente il virus riprenderà a circolare, si valuterà in estate se fare un richiamo per tutti o solo sopra una certa età, che potrebbe essere 50 o 60 anni. Dipenderà dalla circolazione del virus in autunno, dall'eventuale arrivo di nuove varianti, dalla protezione che i vaccini già fatti continueranno a offrire". Lo dice Nicola Magrini, direttore dell'Agenzia italiana del farmaco, in un'intervista a 'Repubblica'. Non ci sarà, dunque, la Quarta dose per tutti? "Al momento no. La pandemia sta recedendo – spiega – i vaccini continuano a dare un'ottima protezione. Mi sembra prematuro parlare di una nuova campagna per tutta la popolazione. Sta invece partendo in questi ...

