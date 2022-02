Mertens: «Non è questione di carattere, a volte ci sono troppi cambi, infortuni, più cose insieme» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel post partita di Napoli-Barcellona 2-4, ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante belga del Napoli, Dries Mertens. Una partita che si commenta da sola, il Barcellona è stato superiore in tutto. «Peccato, perché oggi era una bella giornata, avevamo lo stadio pieno, l’atmosfera era perfetta. Loro hanno fatto una grande partita, noi non al nostro livello ma non dobbiamo abbassare la testa perché domenica ci aspetta una grande partita». sono partite che possono segnare una stagione? Bisogna ricostruire il carattere? «Non è sempre questione di carattere, a volte sono i tanti cambi in squadra, di tanti giocatori, gli infortuni, più cose insieme, che non ci si può sempre allenare ad alti ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel post partita di Napoli-Barcellona 2-4, ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante belga del Napoli, Dries. Una partita che si commenta da sola, il Barcellona è stato superiore in tutto. «Peccato, perché oggi era una bella giornata, avevamo lo stadio pieno, l’atmosfera era perfetta. Loro hanno fatto una grande partita, noi non al nostro livello ma non dobbiamo abbassare la testa perché domenica ci aspetta una grande partita».partite che possegnare una stagione? Bisogna ricostruire il? «Non è sempredi, ai tantiin squadra, di tanti giocatori, gli, più, che non ci si può sempre allenare ad alti ...

