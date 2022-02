Lodovica Comello interpreta Life is a Cabaret di Liza Minnelli (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vitalità ed energia sono il denominatore comune delle esibizioni che si alternano sul palco di Italia's Got Talent (nell'episodio su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; il martedì ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vitalità ed energia sono il denominatore comune delle esibizioni che si alternano sul palco di Italia's Got Talent (nell'episodio su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; il martedì ...

Advertising

tuttopuntotv : Italia’s Got Talent, Frank Matano e Lodovica Comello assegnano Golden Buzzer #IGT #Italiasgottalent @IGT_official… - Chiara264647618 : Non so perché ma Aurora mi ricorda Lodovica Comello #MichelleImpossible - teaoctober : Lodovica Comello fantastica come sempre, uno dei golden buzzer più belli. Simone straordinario. #IGT - fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: Italia's Got Talent (#IGT12) – Quinta puntata del 23 febbraio 2022 – Conduce Lodovica Comello su Sky Uno. - MontiFrancy82 : @IGT_official – Grande attesa per i Golden Buzzer di @frankmatano e @lodocomello @eelst @mafaldina88 @maramaionchi -