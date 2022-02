Lo rapiscono e gli prelevano il sangue per venderlo: “Avevo un gruppo sanguigno prezioso” – una storia da incubo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un uomo è stato rapito e tenuto prigioniero per mesi dopo essere stato attirato da un falso annuncio di lavoro. Dopo una terribile prigionia, all’inizio di questo mese la vittima – identificata con il solo cognome Li – è riuscita a fuggire con l’aiuto di un membro della banda che lo ha rapito. L’uomo, di nazionalità cinese, è attualmente ricoverato in ospedale e viene dato in condizioni stabili, come riporta il South China Morning Post. Il cittadino cinese protagonista di questa storia da incuboLEGGI ANCHE => Rapper 19enne ucciso a colpi di pistola: un anno fa, il rapimento e lo stupro Li è stato rapito lo scorso mese di agosto e da quel momento in poi la banda criminale ha prelevato dal suo corpo 800 ml di sangue al mese. Come ricorda anche il Daily Star, le linee guida per la donazione di sangue ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un uomo è stato rapito e tenuto prigioniero per mesi dopo essere stato attirato da un falso annuncio di lavoro. Dopo una terribile prigionia, all’inizio di questo mese la vittima – identificata con il solo cognome Li – è riuscita a fuggire con l’aiuto di un membro della banda che lo ha rapito. L’uomo, di nazionalità cinese, è attualmente ricoverato in ospedale e viene dato in condizioni stabili, come riporta il South China Morning Post. Il cittadino cinese protagonista di questadaLEGGI ANCHE => Rapper 19enne ucciso a colpi di pistola: un anno fa, il rapimento e lo stupro Li è stato rapito lo scorso mese di agosto e da quel momento in poi la banda criminale ha prelevato dal suo corpo 800 ml dial mese. Come ricorda anche il Daily Star, le linee guida per la donazione di...

