Lenticchia di Onano nella Gazzetta ufficiale europea (Di giovedì 24 febbraio 2022) Onano - ''nella giornata di ieri, mercoledì 23 febbraio, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale europea, la domanda di registrazione della Lenticchia di Onano come prodotto IGP''. Ne dà notizia il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf, in una nota. ''Decorsi ... Leggi su viterbonews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022)- ''giornata di ieri, mercoledì 23 febbraio, è stata pubblicata in, la domanda di registrazione delladicome prodotto IGP''. Ne dà notizia il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf, in una nota. ''Decorsi ...

Advertising

redontuscia : #Economia #Politica #Viterbo Battistoni (Mipaaf): “Lenticchia di Onano in Gazzetta ufficiale europea. A breve auspi… - tusciaweb : “Lenticchia di Onano in Gazzetta ufficiale europea, a breve auspico marchio Igp” Viterbo - 'Lenticchia di Onano in… - tusciatimes : Lenticchia di Onano in Gazzetta ufficiale europea, Battistoni (Mipaaf): “A breve auspico assegnazione marchio IGP” -

Ultime Notizie dalla rete : Lenticchia Onano Lenticchia di Onano nella Gazzetta ufficiale europea ONANO - ''Nella giornata di ieri, mercoledì 23 febbraio, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale europea, la domanda di registrazione della lenticchia di Onano come prodotto IGP''. Ne dà notizia il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf, in una nota. ''Decorsi tre mesi di tempo, obbligatori per raccogliere eventuali ...

Capodanno: Coldiretti, lenticchie in menu cenone per 80% italiani Fonte AdnKronos 'La produzione in Italia di lenticchia - sottolinea la Coldiretti - è di circa 5,5 ... Stefano di Sessano (Abruzzo), di Valle agricola (Campania), di Onano, Rascino e Ventotene (Lazio), ...

Viterbo News 24 - Lenticchia di Onano nella Gazzetta ufficiale europea Viterbo News 24 - ''Nella giornata di ieri, mercoledì 23 febbraio, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale europea, la domanda di registrazione delladicome prodotto IGP''. Ne dà notizia il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf, in una nota. ''Decorsi tre mesi di tempo, obbligatori per raccogliere eventuali ...Fonte AdnKronos 'La produzione in Italia di- sottolinea la Coldiretti - è di circa 5,5 ... Stefano di Sessano (Abruzzo), di Valle agricola (Campania), di, Rascino e Ventotene (Lazio), ...