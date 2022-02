I Santi di Giovedì 24 Febbraio 2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sant’ ETELBERTO Re del Kent 552 circa – 24 Febbraio 616Gregorio Magno e Agostino di Canterbury vengono ricordati come gli apostoli degli Angli. Al loro fianco bisogna ricordare anche Etelberto e sua moglie Berta. Nato verso il 552, Etelberto ancora in giovane età divenne il più potente sovrano anglo dell’epoca.Verso il 588 sposò Berta, la figlia cattolica del re franco Cariberto. Dando prova di tolleranza, permise alla sua sposa di continuare a professare la sua fede. Ancora più magnanimo egli si mostrò nel 597 quando accolse la…www.Santiebeati.it/dettaglio/92377 Sant’ EVEZIO DI NICOMEDIA Martire † 303Evezio, cristiano illustre di Nicomedia, straccia pubblicamente l’Editto in cui Diocleziano ordina la distruzione delle chiese e dei libri cristiani. Arrestato e torturato, viene arso vivo nel 303 insieme a migliaia di martiri cristiani. Tra questi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sant’ ETELBERTO Re del Kent 552 circa – 24616Gregorio Magno e Agostino di Canterbury vengono ricordati come gli apostoli degli Angli. Al loro fianco bisogna ricordare anche Etelberto e sua moglie Berta. Nato verso il 552, Etelberto ancora in giovane età divenne il più potente sovrano anglo dell’epoca.Verso il 588 sposò Berta, la figlia cattolica del re franco Cariberto. Dando prova di tolleranza, permise alla sua sposa di continuare a professare la sua fede. Ancora più magnanimo egli si mostrò nel 597 quando accolse la…www.ebeati.it/dettaglio/92377 Sant’ EVEZIO DI NICOMEDIA Martire † 303Evezio, cristiano illustre di Nicomedia, straccia pubblicamente l’Editto in cui Diocleziano ordina la distruzione delle chiese e dei libri cristiani. Arrestato e torturato, viene arso vivo nel 303 insieme a migliaia di martiri cristiani. Tra questi ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Giovedì La santità è un bicchier d'acqua. Dato con amore, nel Suo nome Vangelo di Giovedì 24 Febbraio Chiunque vi avrà dato da bere un bicchier d'acqua nel nome mio, perché siete di ... ma a togliere di mezzo tutto ciò che ci impedisce di essere santi. A noi molto spesso ...

L'agenda dell'arcivescovo Tisi: domenica 27 a Mori per ricordare padre Remo Villa ... Mercoledì 16/3 : la sera a Trento incontro gli animatori della città; Giovedì 17/3 : la sera in ... Messa con il conferimento della Cresima per la parrocchia di Trento Santi Pietro e Paolo.

