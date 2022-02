Doc Nelle tue Mani 2 non va in onda oggi, scoppia la polemica sui social: perché un altro speciale sulla guerra? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Doc Nelle tue Mani 2 non va in onda oggi, 24 febbraio. Già in queste prime ore della giornata avevamo capito che la programmazione della tv nostrana non sarebbe stata la stessa dopo il via di Putin all’attacco alla all’Ucraina ma nessuno si aspettava di trovare in panchina Luca Argentero e i suoi. A quanto pare anche Andrea Fanti questa sera non troverà spazio nella prima serata di Rai1 proprio per via dell’emergenza mondiale e della guerra ormai scoppiata ma questo non piace ai fan che non hanno approvato la scelta della tv pubblica. Proprio poco fa, sui profili ufficiali di Rai1 è arrivato l’annuncio ufficiale riguardo al cambio di guardia nel prime time di oggi: “Cambio di Programmazione Prima Serata #Rai1#24febbraio La fiction ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Doctue2 non va in, 24 febbraio. Già in queste prime ore della giornata avevamo capito che la programmazione della tv nostrana non sarebbe stata la stessa dopo il via di Putin all’attacco alla all’Ucraina ma nessuno si aspettava di trovare in panchina Luca Argentero e i suoi. A quanto pare anche Andrea Fanti questa sera non troverà spazio nella prima serata di Rai1 proprio per via dell’emergenza mondiale e dellaormaita ma questo non piace ai fan che non hanno approvato la scelta della tv pubblica. Proprio poco fa, sui profili ufficiali di Rai1 è arrivato l’annuncio ufficiale riguardo al cambio di guardia nel prime time di: “Cambio di Programmazione Prima Serata #Rai1#24febbraio La fiction ...

Advertising

DonnaGlamour : Doc – Nelle tue Mani non andrà in onda: lascia spazio al conflitto Russia-Ucraina - zazoomblog : Doc Nelle tue mani perché non va in onda? Cambiamento improvviso in Rai - #Nelle #perché #onda? #Cambiamento - bruna_ambra : @davismaele @manuel_bortuzzo Nelle mani del suo Doc preferito ?? - zazoomblog : DOC Nelle tue mani 2 stasera sesta puntata: quando inizia? Orario anticipazioni canale cast quante puntate -… - bestfictionever : DOC- Nelle tue mani 2: anticipazioni 24 febbraio -