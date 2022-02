Di Mark Lanegan ricordo quando si inca*zò di brutto e mi fece il segno del tagliagole (Di giovedì 24 febbraio 2022) Notizia di ieri, Mark Lanegan ci ha lasciato. Le cause del decesso, al momento, non sono note; quel che invece conosciamo è l’incommensurabile lascito di un artista in grado di tracciare, tra le coordinate musicali degli ultimi quarant’anni, un segno indelebile. Rivediamolo nei consueti nove punti di questo blog, provando a far luce sulla sua portata artistica e non solo. 1) Lanegan con gli Screaming Trees ha anticipato i tempi strettamente connessi al Grunge; ma ancor di più andrebbe ricordato che la loro musica attinge massivamente alla psichedelia underground degli anni Sessanta. I Trees con Seattle non avevano nulla a che vedere, si sono formati a Ellensburg; parliamo di una cittadina di diecimila abitanti attraversata da una strada principale separata da piccole casette, lontano 170 chilometri da Seattle. In altre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Notizia di ieri,ci ha lasciato. Le cause del decesso, al momento, non sono note; quel che invece conosciamo è l’incommensurabile lascito di un artista in grado di tracciare, tra le coordinate musicali degli ultimi quarant’anni, unindelebile. Rivediamolo nei consueti nove punti di questo blog, provando a far luce sulla sua portata artistica e non solo. 1)con gli Screaming Trees ha anticipato i tempi strettamente connessi al Grunge; ma ancor di più andrebbe ricordato che la loro musica attinge massivamente alla psichedelia underground degli anni Sessanta. I Trees con Seattle non avevano nulla a che vedere, si sono formati a Ellensburg; parliamo di una cittadina di diecimila abitanti attraversata da una strada principale separata da piccole casette, lontano 170 chilometri da Seattle. In altre ...

ilpost : È morto Mark Lanegan, ex cantante degli Screaming Trees - repubblica : Addio a Mark Lanegan, voce degli Screaming Trees - _DAGOSPIA_ : E' MORTO MARK LANEGAN, EX LEADER DEGLI SCREAMING TREES, NELLA SUA CASA IN IRLANDA PER CAUSE ANCORA..… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #MARKLANEGAN 'Un tipo del suo staff mi intimò di cambiare subito musica. Lo sguardo del cantante non ammise repliche' @ma… - ilfattoblog : #MARKLANEGAN 'Un tipo del suo staff mi intimò di cambiare subito musica. Lo sguardo del cantante non ammise replich… -