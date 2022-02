Covid in Toscana: altri 30 morti (20 donne e 10 uomini), oggi 24 febbraio. E 2.993 nuovi contagi (Di giovedì 24 febbraio 2022) altri 30 morti per coronavirus, oggi 24 febbraio 2022, in Toscana. Si tratta di 20 donne e 10 uomini con età media di 85 anni. La strage non si ferma. Sono invece 2.993 i nuovi contagiati (1.130 confermati con tampone molecolare e 1.863 da test rapido antigenico) con età media di 39 anni (28% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 febbraio 2022)30per coronavirus,242022, in. Si tratta di 20e 10con età media di 85 anni. La strage non si ferma. Sono invece 2.993 iati (1.130 confermati con tampone molecolare e 1.863 da test rapido antigenico) con età media di 39 anni (28% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

