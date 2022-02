Autostrada A4 Venezia – Trieste “La grande osservata” incidentalità e strategie (Di giovedì 24 febbraio 2022) Scarso rispetto della distanza di sicurezza e dell’uso delle corsie. Sono queste le due principali cause che generano incidenti sull’Autostrada A4 nel tratto Portogruaro – Sistiana. La Polizia stradale del Friuli Venezia Giulia ha messo sotto la sua lente d’ingrandimento i 70 chilometri del tratto di rete Autostradale gestiti da Autovie Venete, che per volumi di traffico, per importanza strategica e dimensione operativa, può senza dubbio definirsi una delle strade più importanti del Friuli Venezia Giulia. Su un totale di circa 43 milioni di transiti (29 milioni di veicoli leggeri e 13 milioni di mezzi pesanti) registrati nel 2021 sull’intera rete di Autovie Venete (238 chilometri), sono stati 194 gli incidenti avvenuti lo scorso anno nel tratto preso ad esame, rispetto ai 298 occorsi nel periodo pre pandemia, ovvero ... Leggi su udine20 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Scarso rispetto della distanza di sicurezza e dell’uso delle corsie. Sono queste le due principali cause che generano incidenti sull’A4 nel tratto Portogruaro – Sistiana. La Polizia stradale del FriuliGiulia ha messo sotto la sua lente d’ingrandimento i 70 chilometri del tratto di retele gestiti da Autovie Venete, che per volumi di traffico, per importanza strategica e dimensione operativa, può senza dubbio definirsi una delle strade più importanti del FriuliGiulia. Su un totale di circa 43 milioni di transiti (29 milioni di veicoli leggeri e 13 milioni di mezzi pesanti) registrati nel 2021 sull’intera rete di Autovie Venete (238 chilometri), sono stati 194 gli incidenti avvenuti lo scorso anno nel tratto preso ad esame, rispetto ai 298 occorsi nel periodo pre pandemia, ovvero ...

