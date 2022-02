Atp Acapulco | Medvedev avanti | travolto Andujar Passa anche Nadal

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutto facile per Rafae Daniil, che mette un altro tassello verso la vetta del ranking mondiale. Ma adla strada del russo potrebbe incrociarsi in semifinale con quella del maiorchino che ha lasciato solo tre game (6-0 6-3) a Stefan Kozlov nel confronto degli ottavi di finale. Lo spagnolo conquista 10 dei primi 11 game, fino al 6-0 4-1. Poi la timida reazione del suo avversario, masale nuovamente in cattedra e chiude la contesa dopo appena un’ora e 17 di gioco. Ora lo spagnolo è atteso dallo statunitense Tommy Paul che si è imposto per 7-6 2-6 7-5 sul serbo Dusan Lajovic. Vittoria comoda perche si è imposto 6-1 6-2 sullo spagnolo Pablo. Nel primo set il russo si portasul 5-0, nel secondo sul 4-0. Due allunghi ...

Con il facile successo per 6 - 1 6 - 2 ottenuto sullo spagnolo Pablo Andujar, al russo ora mancano tre successi per diventare il 27° numero 1 nella storia dell'. Un'ora e 3 minuti senza storia con ......del britannico Cameron Norrie (testa di serie n.6) contro lo statunitense John Isner (n.23 al mondo) e dello statunitense Tommy Paul (n.39 dal ranking) contro il serbo Dusan Lajovic (n.46). Non ...Si è da poco conclusa la terza giornata all’ATP 500 di Acapulco. Nella notte italiana si sono disputati gli incontri valevoli per il secondo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a sc ...Zero storia nella sfida tra Pablo Andujar-Alba e Daniil Medvedev, con il russo che ha sbrigato la pratica in poco più di un’ora e mettendo un altro mattoncino nella corsa al numero uno del mondo (se d ...