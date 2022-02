Atletica | Jacobs agli Assoluti a caccia di record

Advertising

ComuneAncona : RT @atleticaitalia: #atletica Road to Ancona: Dal Molin su Atletica TV ?? Il suo debutto migliore di sempre nei 60hs, l’amicizia con Jacobs… - infoitsport : Al Palaindoor nel weekend le stelle dell’atletica: Jacobs illuminerà gli Assoluti - infoitsport : Atletica, Campionati Italiani Indoor 2022: chi parteciperà ? Marcell Jacobs risplende, attesa per Iapichino e il peso - infoitsport : Atletica, programma Assoluti indoor 2022 con Jacobs: date, orari e diretta tv - infoitsport : Atletica, Marcell Jacobs sfreccia ai Campionati Italiani: assalto al record verso i Mondiali? -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Jacobs

A Marcellla pista del Palaindoor piace molto avendo l'anno scorso trovato il record italiano dei 60 metri in 6"47, dunque a soli 5 centesimi dal record europeo.ha dimostrato di essere ...Marcellsembra avere tutte le carte in regola per fare saltare il banco, per vincere il tricolore e per strabiliare con un crono da urlo. L'uscita agli Assoluti servirà per fare un punto della ...Il campione olimpico dei 100 metri alla prima uscita indoor in Italia, nei 60 metri va a caccia di un tempo record ...Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Italiani Indoor 2022 di atletica leggera. (OA Sport) – Ecco quindi al link ...