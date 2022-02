Ucraina | Pd | ' Salvini chiarisca | sostiene sanzioni Ue contro aggressività Russia?'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Il tweet di Borrell sulleè infelice. Masmetta di confondere le acque. La LegaleUel'della? Su questo non possono esserci ambiguità e sarebbe bene che il twittatore serialeci facesse sapere come la pensa". Così su Twitter Lia Quartapelle, responsabile Affari internazionali ed Europa nella segreteria del Pd.

... quelli che hanno condotto la guerra dell'informazione contro l'' e soprattutto le banche '... Tuona il leader della Lega Matteocontro l'alto rappresentante per gli Affari esteri e la ...... nei riguardi della questione russa, Borrell commette leggerezze e tutti quanti abbiamo ... O forse al tragico' , dice Matteo. 'Ministro le chiedo di protestare ufficialmente a a nome ...Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Il tweet di Borrell sulle sanzioni è infelice. Ma Salvini smetta di confondere le acque. La Lega sostiene le sanzioni Ue contro l’aggressività della Russia? Su questo non ...«Un incontro utile quello con il Presidente Mattarella. Abbiamo parlato della crisi in Ucraina, del costo dell’energia, del tema dell’autonomia ...