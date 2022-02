Ucraina, gli Usa avvertono Kiev: «Attacco russo in 48 ore». E gli hacker colpiscono i siti del governo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gli Usa sono convinti che Mosca attaccherà l’Ucraina entro le prossime 48 ore e ne hanno informato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. A renderlo noto è stato Newsweek, citando un funzionario «ben informato». Anche fonti citate dalle Cnn hanno riferito la notizia dell’avvertimento all’Ucraina. Gli Usa avvertono l’Ucraina: «Attacco russo entro 48 ore» «Il presidente ucraino è stato avvertito che la Russia molto probabilmente inizierà un’invasione entro 48 ore, sulla base di intelligence americana», si legge sulla rivista, che riporta anche come, secondo le fonti, la Russia avrebbe violato oggi lo spazio aereo ucraino con un «possibile volo di ricognizione». La valutazione del Pentagono, dunque, riguarda un possibile Attacco con raid aerei, missili di crociera e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gli Usa sono convinti che Mosca attaccherà l’entro le prossime 48 ore e ne hanno informato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. A renderlo noto è stato Newsweek, citando un funzionario «ben informato». Anche fonti citate dalle Cnn hanno riferito la notizia dell’avvertimento all’. Gli Usal’: «entro 48 ore» «Il presidente ucraino è stato avvertito che la Russia molto probabilmente inizierà un’invasione entro 48 ore, sulla base di intelligence americana», si legge sulla rivista, che riporta anche come, secondo le fonti, la Russia avrebbe violato oggi lo spazio aereo ucraino con un «possibile volo di ricognizione». La valutazione del Pentagono, dunque, riguarda un possibilecon raid aerei, missili di crociera e ...

