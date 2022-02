Ucraina: Draghi, 'prevaricazioni e soprusi non devono essere tollerati' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "In momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano. La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontro devono realizzarsi anche oltre i confini della regione in cui viviamo. Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, chiudendo il suo intervento alla cerimonia di apertura del 'Mediterraneo frontiera di pace', promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Comune di Firenze. "Avete scelto di mettere la vostra spiritualità, la vostra profondità di pensiero, al servizio dei più deboli. Possa il vostro messaggio di pace diventare anche il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "In momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano. La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontrorealizzarsi anche oltre i confini della regione in cui viviamo. Gli eventi inci portano a ribadire che lee inon". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, chiudendo il suo intervento alla cerimonia di apertura del 'Mediterraneo frontiera di pace', promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Comune di Firenze. "Avete scelto di mettere la vostra spiritualità, la vostra profondità di pensiero, al servizio dei più deboli. Possa il vostro messaggio di pace diventare anche il ...

