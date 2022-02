Spaghetti agli agrumi | una ricetta veloce e ricca di gusto e profumi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Cimentarci con un nuovo primo piatto da servire a tavola è sempre cosa buona e giusta. Qui di seguito scopriremo un piatto di pasta davvero unico che lascerà scioccato il palato di tutti. Ladi oggi è quella deglial pesto die granella di pistacchio. Non spaventarti, a dispetto del nome la preparazione è elementare e basterà solo avere qualche piccola attenzione. Questo primo piatto dal sapore non comune e leggero lascerà per tutta la casa un profumo spettacolare. Gli ingredienti da utilizzare sono i seguenti: 1 porzione diPepe 1 miyagawa Parmigiano grattugiato 1 clementino Basilico 1 arance Sale grosso 1 limone Pistacchi 1 spicchio d’o Burro Preparazione del piatto Prendiamo un mortaio e passiamo su tutta la sua superficie interna la becca di uno spicchio ...