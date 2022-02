“Soleil? Un serpente a sonagli”. GF Vip, bomba a Mattino 5 sulla concorrente (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Guai a non finire dentro la casa del GF Vip, dopo il ‘tradimento’ di Soleil Sorge e Davide Silvestri ecco che una nuova bomba scoppia sull’ex Uomini e Donne. A lanciare durante la diretta di oggi di Mattino 5 è stato Raffaello Tonon. Lunghe le sue considerazioni a cominciare dal bacio con Delia Duran. “Non è scandaloso quello che abbiamo visto e non è che non si deve vedere un bacio, ma è scandaloso strumentalizzare – ha dichiarato l’ex gieffino a Mattino 5 – Per altro non è un bacio amichevole, ma qualcosa che è molto vicino alla passione e il lato più fisico, ma non l’amore”. “Da anni stiamo facendo delle grandissime e giustissime battaglie contro l’omofobia e poi queste giocano, infatti ha ragione Davide Silvestri quando dice che questi tre sono d’accordo. Ormai direi che l’hanno capito tutti. Dai tutti abbiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Guai a non finire dentro la casa del GF Vip, dopo il ‘tradimento’ diSorge e Davide Silvestri ecco che una nuovascoppia sull’ex Uomini e Donne. A lanciare durante la diretta di oggi di5 è stato Raffaello Tonon. Lunghe le sue considerazioni a cominciare dal bacio con Delia Duran. “Non è scandaloso quello che abbiamo visto e non è che non si deve vedere un bacio, ma è scandaloso strumentalizzare – ha dichiarato l’ex gieffino a5 – Per altro non è un bacio amichevole, ma qualcosa che è molto vicino alla passione e il lato più fisico, ma non l’amore”. “Da anni stiamo facendo delle grandissime e giustissime battaglie contro l’omofobia e poi queste giocano, infatti ha ragione Davide Silvestri quando dice che questi tre sono d’accordo. Ormai direi che l’hanno capito tutti. Dai tutti abbiamo ...

onlyblondebitch : RT @AlfoTw: Parole di Raffaello Tonon. Io dico che Soleil è la mente di tutto. In questo contesto, uno onesto non ne viene fuori. Animo s… - miritrevy : RT @AlfoTw: Parole di Raffaello Tonon. Io dico che Soleil è la mente di tutto. In questo contesto, uno onesto non ne viene fuori. Animo s… - Sabi722 : #raffaellotonon tuona contro Soleil: 'È un serpente a sonagli... È lei la mente di tutto!' La pensate come lui?… - LeonardoSandri2 : Raffaello Tonon 'Soleil sensibile? È la mente di tutto, un serpente a sonagli' ???????? #gfvip - AlfoTw : Parole di Raffaello Tonon. Io dico che Soleil è la mente di tutto. In questo contesto, uno onesto non ne viene fu… -