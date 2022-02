Schmeichel: «Eriksen? Non vedo l’ora di rivederlo giocare» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il portiere danese Kasper Schmeichel rassicura sulle condizioni dell’ex centrocampista dell’Inter Christian Eriksen: le sue parole Ai microfoni di TV2, Kasper Schmeichel ha così parlato del compagno di Nazionale Christian Eriksen. LE PAROLE – «L’ho incontrato purtroppo per un funerale qualche mese fa, e ho potuto vedere nei suoi occhi che era pronto per ricominciare. Aveva il fuoco negli occhi e una gran voglia di tornare. Penso che sarà una buona aggiunta al Brentford. Ho visto anche ha giocato due test match chiusi al pubblico e lì ha dimostrato che sta per ritornare. Quindi personalmente non vedo l’ora di vederlo giocare in Premier League, ma soprattutto di rivederlo nella nazionale danese». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il portiere danese Kasperrassicura sulle condizioni dell’ex centrocampista dell’Inter Christian: le sue parole Ai microfoni di TV2, Kasperha così parlato del compagno di Nazionale Christian. LE PAROLE – «L’ho incontrato purtroppo per un funerale qualche mese fa, e ho potuto vedere nei suoi occhi che era pronto per ricominciare. Aveva il fuoco negli occhi e una gran voglia di tornare. Penso che sarà una buona aggiunta al Brentford. Ho visto anche ha giocato due test match chiusi al pubblico e lì ha dimostrato che sta per ritornare. Quindi personalmente nondi vederloin Premier League, ma soprattutto dinella nazionale danese». L'articolo proviene da Calcio News 24.

