Roma, a Spezia con Zaniolo e con il dubbio Mkhitaryan (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Zaniolo recupera ed è pronto ad una maglia da titolare nella sua Spezia, Mou con il dubbio Mkhitaryan La Roma nel fine settimana affronterà lo Spezia al Picco. Mourinho ritrova alcune pedine fondamentali come Zaniolo e Mancini. Per il classe '99 sarà la prima volta da avversario nella sua città natale. Gli unici dubbi arrivano da Mkhitaryan, ancora non al meglio e che in questi giorni effettuerà nuovi test per capire se potrà giocare contro i liguri. Lo riporta il Corriere dello Sport.

