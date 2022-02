Messa: “Le università devono tornare necessariamente in presenza” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le università devono assolutamente tornare in presenza". È quanto afferma Maria Cristina Messa, ministra dell'università e della ricerca, conversando coi giornalisti a margine della sua visita oggi al Tecnopolo di Bologna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Leassolutamentein". È quanto afferma Maria Cristina, ministra dell'e della ricerca, conversando coi giornalisti a margine della sua visita oggi al Tecnopolo di Bologna. L'articolo .

