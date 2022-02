Juventus, le ultime sul futuro di De Ligt: l’idea dell’olandese (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Matthijs De Ligt ha comunicato alla Juve le sue volontà per il futuro. Le ultime sul destino del difensore olandese La Juventus non vuole assolutamente perdere De Ligt, nonostante le ultime voci di mercato indichino l’olandese come possibile partente. La società è al lavoro per proporre il rinnovo di contratto, condizione gradita al difensore classe ’99. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Matthijs Deha comunicato alla Juve le sue volontà per il. Lesul destino del difensore olandese Lanon vuole assolutamente perdere De, nonostante levoci di mercato indichino l’olandese come possibile partente. La società è al lavoro per proporre il rinnovo di contratto, condizione gradita al difensore classe ’99. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

