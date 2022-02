Incendio traghetto Olympia | bilancio sale a 2 morti e 9 dispersi

Advertising

Agenzia_Ansa : Un incendio è scoppiato su un traghetto della Grimaldi Lines con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo… - Agenzia_Ansa : Trovato vivo uno dei passeggeri dispersi dopo l'incendio del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi #ANSA - rada_maja : RT @SkyTG24: Incendio traghetto Grecia, trovato un altro cadavere: sale a due il bilancio delle vittime - SkyTG24 : Incendio traghetto Grecia, trovato un altro cadavere: sale a due il bilancio delle vittime - SouzaEluam : RT @repubblica: Incendio sul traghetto diretto a Brindisi, trovato un altro cadavere a bordo: ora i dispersi sono nove -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio traghetto

... "Vi prego, ditemi che sono ancora vivo" Secondo quanto si apprende, tutte le fonti dell'... Al momento del disastro, ilera in viaggio da Igoumenitsa a Brindisi. A bordo c'erano oltre ...La sua famiglia ha sporto denuncia contro la compagnia italiana Grimaldi Lines, "ritenuta responsabile" dell', ha detto il loro avvocato.in fiamme, uno dei dispersi è stato trovato ...Trovato un secondo cadavere a bordo di quello che resta del traghetto italiano Euroferry Olimpia, diretto a Brindisi e andato in fiamme all'alba di venerdì dieci miglia nautiche a nord di Corfù, nel M ...CORFÙ - Sale a due morti e nove dispersi il bilancio dell'incendio del traghetto italiano Euroferry Olimpia andato in fiamme sei giorni fa al largo dell'isola greca di Corfù. La guardia costiera greca ...