GfVip | Soleil e l’incidente in auto | il drammatico racconto censurato dalla regia 

Leggi su funweek

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La fine del GF Vip è sempre più vicina e i concorrenti che ancora non si sono assicurati un posto in finale cominciano a temere di non arrivarci e di essere eliminati prima. LEGGI ANCHE : — GF VIP, Jessica ha bestemmiato per colpa di Lulù? Cosa ha detto nel cuore della notte e i provvedimenti, tra alti e bassi, ha fatto capire di essere convinta di aver dato tutto quello che poteva nel reality, sia per quanto riguarda i rapporti con gli altri concorrenti, sia in merito alla sua vita privata. Fonte: TwitterFonte: TwitterIldiA proposito proprio della sua vita privata,si è lasciata andare a undi un episodio che l’ha profondamente cambiata, un incidentein, in cui lei è ...