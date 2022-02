Francesco Gabbani annuncia: “C’è un disco nell’aria!” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) MASSA CARRARA – Più volte, in questi ultimi mesi, Francesco Gabbani ha lanciato alcuni indizi sui propri canali social con i quali ha fatto intuire di essere al lavoro su nuove canzoni e che, di conseguenza, ci fosse all’orizzonte l’imminente arrivo di un nuovo album. Ora l’artista toscano (vincitore del Festival di Sanremo nel 2017 e secondo classificato alla medesima kermesse nel 2020) si è sbottonato un po’ di più, e sulla sua pagina Facebook ha scritto ieri quanto segue: “C’è un disco nell’aria! Non posso ancora dirvi di più, ma l’ora “x” scatterà più rapidamente di quanto possiate immaginare”. Non ci resta, dunque, che attendere trepidanti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) MASSA CARRARA – Più volte, in questi ultimi mesi,ha lanciato alcuni indizi sui propri canali social con i quali ha fatto intuire di essere al lavoro su nuove canzoni e che, di conseguenza, ci fosse all’orizzonte l’imminente arrivo di un nuovo album. Ora l’artista toscano (vincitore del Festival di Sanremo nel 2017 e secondo classificato alla medesima kermesse nel 2020) si è sbottonato un po’ di più, e sulla sua pagina Facebook ha scritto ieri quanto segue: “C’è unNon posso ancora dirvi di più, ma l’ora “x” scatterà più rapidamente di quanto possiate immaginare”. Non ci resta, dunque, che attendere trepidanti. L'articolo L'Opinionista.

