Cucunato Lega | “E’ importante parlare di Unione Europea ai nostri giovani”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – “Sono contento di aver collaborato con l’associazione ‘Il Marforio’, per l’organizzazione dell’evento e ringrazio anche importanti relatori che hanno accolto il mio invito a partecipare a ‘Trent’anni di Maastricht: pensando l’Europa del futuro’“. E’ quanto si legge in una nota a firma di Piero, capogruppo dellanel IX Municipio di Roma, presentando l’evento che si svolgerà oggi pomeriggio, che aggiunge: “Nell’epoca globale odierna, le distanze tra i luoghi più lontani si sono accorciate: Internet, i social network, lo sviluppo tecnologico. Tra queste, anche le distanze tra i Municipi e un’immensa realtà come l’. Dopo 30 anni, oggi ci definiamo tutti indistintamente europei. Una linea ben rappresentata daidi oggi, che sono stati il fulcro delle mie ultime ...