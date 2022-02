Concorso ordinario scuola, dal 14 marzo al via gli scritti: tutte le date e le comunicazioni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le prove scritte per il Concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado – rende noto il ministero dell’Istruzione – si svolgeranno nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 marzo e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 aprile 2022. Le prove saranno sostenute nella Regione per la quale le candidate e i candidati hanno presentato domanda di partecipazione, e nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. Le classi di Concorso non calendarizzate saranno oggetto di successive comunicazioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le prove scritte per ilper il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno dellasecondaria di I e di II grado – rende noto il ministero dell’Istruzione – si svolgeranno nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 aprile 2022. Le prove saranno sostenute nella Regione per la quale le candie i candidati hanno presentato domanda di partecipazione, e nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. Le classi dinon calendarizzate saranno oggetto di successive. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

