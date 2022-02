Atp Dubai 2022: un buon Sinner sconfigge Murray e approda ai quarti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Jannik Sinner supera in due set Andy Murray e stacca il pass per i quarti di finale dell’Atp 500 di Dubai 2022. buona performance da parte dell’ex allievo di Piatti, da poco tempo allenato da Simone Vagnozzi, che si è imposto con lo score di 7-5 6-2 in 1h44? di gioco. Match a due facce in cui ha regnato l’equilibrio fino al 5-5 del primo set, e che ha poi visto un assolo dell’altoatesino, dominante nei restanti games. quarti di finale raggiunti, dunque, da Sinner, che se la vedrà ora con il suo amico nonché compagno di doppio Hubert Hurkacz. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA TV CRONACA – Primo set caratterizzato da tanti errori e da games conquistati dal tennista al servizio senza grosse difficoltà. L’impressione, però, è che non appena ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Janniksupera in due set Andye stacca il pass per idi finale dell’Atp 500 dia performance da parte dell’ex allievo di Piatti, da poco tempo allenato da Simone Vagnozzi, che si è imposto con lo score di 7-5 6-2 in 1h44? di gioco. Match a due facce in cui ha regnato l’equilibrio fino al 5-5 del primo set, e che ha poi visto un assolo dell’altoatesino, dominante nei restanti games.di finale raggiunti, dunque, da, che se la vedrà ora con il suo amico nonché compagno di doppio Hubert Hurkacz. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA TV CRONACA – Primo set caratterizzato da tanti errori e da games conquistati dal tennista al servizio senza grosse difficoltà. L’impressione, però, è che non appena ...

Advertising

FiorinoLuca : Jannik #Sinner raggiunge a Dubai il 16° QF complessivo della carriera a livello ATP, il 6° in un torneo ATP 500, il… - falconhamada_90 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP DUBAI, JANNIK SINNER SI QUALIFICA AI QUARTI Battuto il britannico Andy Murray 7-5, 6-2 #SkySport #SkyTen… - FabioAmati1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP DUBAI, JANNIK SINNER SI QUALIFICA AI QUARTI Battuto il britannico Andy Murray 7-5, 6-2 #SkySport #SkyTen… - Sentenza_Max : RT @ilmessaggeroit: Atp Dubai, Sinner vola ai quarti, battuto Murray in due set - TV7Benevento : Tennis: Atp Dubai, Murray battuto in due set e Sinner approda ai quarti - -