AppalteRAI | rubeRAI e male finiRAI

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) «Rolex e suite di lusso». Per gli appalti pilotati tremano i manager Rai La Repubblica, pagina 15, di Andrea Ossino e Giovanna Vitale. «Quella Rai… omissis… ha sempre corrotto tutti, dando soldi a non finire… omissis… e adesso vedrai che scoprono Roma… omissis… eh, gli orologi». Bastano venti omissis per far tremare i piani alti di viale Mazzini. L’inchiesta, nata tra le bancarelle del mercato ortofrutticolo di Milano, ha già portato all’arresto dell’ex capo della Direzione acquisti della Tv di Stato, Gianluca Ronchetti. A cui apparterrebbero le buste zeppe di contanti per oltre 194 mila euro e decine di anelli, bracciali, pepite d’oro e Cartier rinvenuti il 31 gennaio nella casa della madre, nascosti dentro i vasi del piccolo giardino all’Aurelio. I proventi, secondo gli inquirenti, delle mazzette che stanno seminando il panico nel quartier generale Rai. “Colpa” dei passaggi oscurati ...