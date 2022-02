Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2022 ore 20:30 (Di martedì 22 febbraio 2022) Viabilità DEL 22FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON LA PONTINA CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E L’USCITA LAURENTINA VERSO LATINA, MENTRE A CAMPO VERDE MEZZO PESANTE IN PANNE CREA CODE TRA LE USCITE DI VIA DEL FOSSETTO E VIA MEDIANA VERSO Roma RESTIAMO NEL TERRITORIO DI LATINA, ATTENZIONE DOPPIA MANIFESTAZIONE IN CORSO CHE COINVOLGE GLI AUTOTRASPORTATORI CREA CODE SULLA MIGLIARA 53 INTERSEZIONE VIA PONTINA E SULLA MONTI LEPINI TRA L’APPIA E SEZZESCALO A Roma ANCORA TRAFFICO INTENSO VERSO OSTIA CODE SU VIA DEL MARE E COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VITINIA SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO TORNATA REGOLARE LA FERROVIA ALTA VELOCITÀ CONCLUSO L’INTERVENTO AL TRENO FERMO TRA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022)DEL 22FEBBRAIOORE 20.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO ANCORA CON LA PONTINA CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E L’USCITA LAURENTINA VERSO LATINA, MENTRE A CAMPO VERDE MEZZO PESANTE IN PANNE CREA CODE TRA LE USCITE DI VIA DEL FOSSETTO E VIA MEDIANA VERSORESTIAMO NEL TERRITORIO DI LATINA, ATTENZIONE DOPPIA MANIFESTAZIONE IN CORSO CHE COINVOLGE GLI AUTOTRASPORTATORI CREA CODE SULLA MIGLIARA 53 INTERSEZIONE VIA PONTINA E SULLA MONTI LEPINI TRA L’APPIA E SEZZESCALO AANCORA TRAFFICO INTENSO VERSO OSTIA CODE SU VIA DEL MARE E COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VITINIA SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO TORNATA REGOLARE LA FERROVIA ALTA VELOCITÀ CONCLUSO L’INTERVENTO AL TRENO FERMO TRA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Manutenzione programmata Anas su alcune strade statali a Perugia, Spoleto e Assisi ...lo svincolo di Montebello sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma da ... Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente con indicazioni sul posto. Dopo l'...

Cantieri in superstrada, la mappa dei lavori Anas: le modifiche alla viabilità Ecco la mappa dei lavori e tutte le modifiche alla viabilità. Cominciamo dalla E45 e da Perugia. '...- lo svincolo di Montebello sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma da ...

