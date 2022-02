Una giornata di squalifica a Gasperini per le urla contro Doveri (Di martedì 22 febbraio 2022) Le urla contro Doveri in Fiorentina-Atalanta, dopo il gol annullato a Malinovskyi per fuorigioco di Hateboer, frutta all’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini un turno di squalifica ed un’ammenda di 10mila euro. Doveri non aveva esitato ad estrarre il cartellino rosso in direzione del tecnico, che aveva iniziato ad urlare in campo per protesta. Una decisione che lo stadio Franchi aveva piacevolmente accolto con un boato. Questa la sentenza del Giudice Sportivo. “Gasperini Gian Piero (Atalanta): per avere, al 19’ del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale indirizzando gli Ufficiali di gara un’espressione irrispettosa; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) Lein Fiorentina-Atalanta, dopo il gol annullato a Malinovskyi per fuorigioco di Hateboer, frutta all’allenatore dell’Atalanta, Gian Pieroun turno died un’ammenda di 10mila euro.non aveva esitato ad estrarre il cartellino rosso in direzione del tecnico, che aveva iniziato adre in campo per protesta. Una decisione che lo stadio Franchi aveva piacevolmente accolto con un boato. Questa la sentenza del Giudice Sportivo. “Gian Piero (Atalanta): per avere, al 19’ del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale indirizzando gli Ufficiali di gara un’espressione irrispettosa; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo”. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Una giornata Giudice Sportivo, un turno di stop per Giampiero Gasperini L'espulsione rimediata durante la trasferta sul campo della Fiorentina, costerà a Giampiero Gasperini una giornata di squalifica e 10.000 euro di ammenda. Il Giudice Sportivo ha punito il tecnico dei nerazzurri per aver, " al 19' del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, ...

Mano pesante del giudice sportivo per Mourinho e Tiago Pinto E' questa la sentenza del giudice sportivo che ha anche squalificato per una giornata l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini (per lui 10.000 euro di multa). Mourinho è stato squalificato "...

Giudice Sportivo, Gasperini fermato per una giornata Corriere dello Sport Serie A: Mourinho squalificato per due giornate, Gasperini per una Infine, una giornata e multa di 5.000 euro a Stefano Rapetti per avere, al 70’, inveito pesantemente contro un componente della panchina avversaria con un’espressione blasfema. Sono stati fermati per ...

Giudice Sportivo, confermata la squalifica: salta Milan-Udinese La Lega Serie A ha da poco diramato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo per la 26esima giornata di Serie A. Squalifica di una giornata per il rossonero… Il Giudice Sportivo ha emesso le sue ...

