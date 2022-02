(Di martedì 22 febbraio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Accolgo con favore l'accordo dei paesi dell'UE su nuovecontro la Russia. La Russia ha prodotto questa crisi ed è responsabile dell'attuale escalation. La decisione della Russia di riconoscere le regioni ucraine di Donetsk e Luhansk è illegale e del tutto inaccettabile. Lo stesso vale per la decisione di inviare truppe in queste regioni. Non possiamo accettare questo. Oraildi, in coordinamento con i nostri partner”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, spiegando che quella delle“è una chiara risposta alle violazioni del diritto internazionale da parte del Cremlino. Leprendono di mira le persone, le società e le ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ucraina, Von Der Leyen “Completeremo rapidamente pacchetto sanzioni” - - Italpress : Ucraina, Von Der Leyen “Completeremo rapidamente pacchetto sanzioni” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ucraina, Von Der Leyen “Completeremo rapidamente pacchetto sanzioni” -… - ItaliaNotizie24 : Ucraina, Von Der Leyen “Completeremo rapidamente pacchetto sanzioni” - ilmetropolitan : #Ucraina. #UE approva #sanzioni contro Russia, Von der Leyen: Uniti e pronti -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Von

... alla luce della crisi trae Russia. L'ipotesi al momento non è presa in considerazione. ... promossa dall'europarlamentare tedesca dei Greens ViolaCramon - Taubadel, al presidente dell'...... Charles Michel e la presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen, hanno ...russo La Gran Bretagna ha convocato l'ambasciatore russo a Londra per discutere della crisi in. Per il ...L'Unione Europea non ci sta al riconoscimento di indipendenza delle repubbliche separatiste e ha annunciato un pacchetto di sanzioni per la Russia. Intanto Putin continua a promettere forniture ininte ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Accolgo con favore l’accordo dei paesi dell’UE su nuove sanzioni contro la Russia. La Russia ha prodotto questa crisi ed è responsabile dell’attuale escalation. La de ...