Superenalotto | colpo grosso per 4 fortunati | le cifre

Leggi su consumatore

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il concorso deldel 22 febbraio ha premiato tantissimi giocatori in tutta Italia. Ma a far festa sono stati in 4. I dettagli Il concorso deldi martedì 22 febbraio non ha deluso le aspettative dei giocatori di tutta Italia. Con vincite importanti che hanno caratterizzato anche l’estrazione numero 23 del 2022. Se L'articolo proviene da Consumatore.com.